Комментирует Лусис ⟩ Дважды два - четыре, я буду гендерквиром!

Вроде бы тревога рассеяна, учения о гендерной идентичности отменены, но тема все равно заслуживает более пристального внимания. Я сам, как и многие другие, намеренно избегал вступать в дискуссию. Обе враждующие стороны швыряли ее как горячую картофелину, и это был один из тех случаев, когда ты либо крайне прогрессивный либерал, либо абсолютно темный нацистский консерватор. Никакой середины.

Так как меня самого активисты обоих фронтов регулярно ставят эти крайние точки, в этот раз я постараюсь говорить от имени людей, которые молчали, просто, чтобы не увлечься. Так как абсолютная правда не принадлежит ни к одному из лагерей. И существуют люди, которые очень либеральны в своих взглядах, однако никак не готовы согласиться со всем, что ставится под флаг либерализма.

Итак, во-первых - нужно ли в школах половое воспитание? Обязательно! И там точно нужно говорить не только о разнице между пенисом и вагиной, а также рассказывать и том, как появляются дети, нужно охватывать сексуальность шире. Нужно объяснять, что есть трансперсоны, что есть люди, которые не идентифицируют себя со своим полом, что есть гомосексуалисты, бисексуалы и асексуалы.