ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лиене Ушакова: "Мне важно быть материально обеспеченной!"

В интервью онлайн-журналу TVNET Groupa KLIK она рассказывает, как начала экспериментировать со своим визуальным образом, совершать первые бьюти-манипуляции, почему рекомендует худеть и следить за пропорциями тела, как она относится к деньгам и зачем женщине мужчина.

KLIK: Широкая публика узнала тебя как обладательницу бархатистого и необычного голоса, сначала как участницу группы Headline, а затем ты блестяще проявила себя в телешоу Okartes skatuve. Что сейчас происходит с твоей певческой карьерой?

Лиене Ушакова: Однако я уточню... широкая публика впервые узнала меня как голос Capital FM. Это были истоки этой радиостанции, когда Майя Розите-Криштопане перешла работать на радио Star FM и меня приняли на ее место. Параллельно я была ведущей интерактивного шоу CHILL на TV3 . Позже последовала еще череда других великолепных проектов, в которых я участвовал, начиная с упомянутого Okartes skatuvi, проекта Лауры Бусуле Headline и шоуX Faktors.

Когда дело доходит до создания музыки, меня привлекают джаз и блюз. Я считаю, что в Латвии этот жанр музыки крохотный и не пользуется большим спросом, но он наиболее подходит моему тембру голоса.