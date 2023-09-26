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Учительница из Эстонии приняла участие в конкурсе в Москве и порадовала российскую пропаганду

rus.postimees.ee
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Элеонора Рудаковская (третья справа) и министр правительства Москвы Сергей Черемин (третий слева).
Элеонора Рудаковская (третья справа) и министр правительства Москвы Сергей Черемин (третий слева). Фото: скриншот/kuvatõmmis

Учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве, обратил внимание Propastop. Как такое возможно, если по поручению Минкульта Эстонии культурные связи с Россией должны быть прекращены и что об этом думает сама школа и Департамент образования Таллинна, разбирался Rus.Postimees.

Организатором Международного Пушкинского конкурса русистов является "Российская газета" - официальный печатный орган Правительства РФ. Курирует работу мероприятия Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который является непосредственным участником войны России в Украине и с 2014 года находиться под санкциями Евросоюза и США. 

"Наш конкурс был создан для поддержки самых уязвимых граждан бывших советских республик в эпоху "парада суверенитетов" - учителей русского языка. Когда новые государства были озабочены поиском своей идентичности, только русисты сражались за сбережение огромного, но стремительно сужающегося русскоязычного пространства", - заявлено на официальном сайте конкурса.

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