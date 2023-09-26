Учительница из Эстонии приняла участие в конкурсе в Москве и порадовала российскую пропаганду

Учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве, обратил внимание Propastop. Как такое возможно, если по поручению Минкульта Эстонии культурные связи с Россией должны быть прекращены и что об этом думает сама школа и Департамент образования Таллинна, разбирался Rus.Postimees.