Как жить в свободных отношениях или полиамории? История Элины

Да, она замужем и даже дважды. Да, у нее трое очаровательных детей, и да, она прячет от нас то, что на самом деле скрывают полигамные отношения и что сама Элина называет "завесой полиамории". Почему все это может быть актуально? Во-первых, это интересно. Но еще интереснее личное наблюдение Элины: "Могу сказать, что в Латвии очень много пар, которые хотели бы попробовать свободные отношения. Хотя бы понять, устраивает ли их это..."