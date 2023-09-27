Как жить в свободных отношениях или полиамории? История Элины

С Элиной я встречаюсь не впервые – наши пути уже пересекались как на различных курсах по развитию сексуальности, так и я обращалась к ней как к эксперту для своих статей. Короче говоря, мы обсуждали массу интимных моментов, от которых сегодня покраснели бы другие. Однако на этот раз Элина сидит напротив меня как женщина, жена, друг, любовница, мать. Интервью будет прямым, и мы поговорим о свободных отношениях, которые Элина практикует уже несколько лет...
Да, она замужем и даже дважды. Да, у нее трое очаровательных детей, и да, она прячет от нас то, что на самом деле скрывают полигамные отношения и что сама Элина называет "завесой полиамории". Почему все это может быть актуально? Во-первых, это интересно. Но еще интереснее личное наблюдение Элины: "Могу сказать, что в Латвии очень много пар, которые хотели бы попробовать свободные отношения. Хотя бы понять, устраивает ли их это..."