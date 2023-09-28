Между актрисой Дартой Даневичей и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем существует спор по поводу дошкольного образовательного учреждения их общего сына. Дарта выбрала, по ее мнению, лучшее дошкольное образовательное учреждение, где ее сыну будет предоставлена ​​возможность изучать иностранный язык в раннем возрасте, но у отца ребенка другие мысли. Он пожаловался в Рижский сиротский суд, что не согласен с выбранным Дартой дошкольным учреждением, и просит сиротский суд разрешить спор. Решение сиротского суда нарушает ее права как опекуна, - говорит Дарта в разговоре с онлайн-журналом KLIK.