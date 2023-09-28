Между актрисой Дартой Даневичей и бывшим депутатом Сейма Артусом Кайминьшем существует спор по поводу дошкольного образовательного учреждения их общего сына. Дарта выбрала, по ее мнению, лучшее дошкольное образовательное учреждение, где ее сыну будет предоставлена возможность изучать иностранный язык в раннем возрасте, но у отца ребенка другие мысли. Он пожаловался в Рижский сиротский суд, что не согласен с выбранным Дартой дошкольным учреждением, и просит сиротский суд разрешить спор. Решение сиротского суда нарушает ее права как опекуна, - говорит Дарта в разговоре с онлайн-журналом KLIK.
"Сиротский суд, на мой взгляд, грубо нарушает пределы своих компетенций, делая выводы о каких-то травмирующих переживаниях ребенка", - заявила Даневича.