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Звездный салон красоты в Риге оказался в центре скандала

rus.tvnet.lv
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Акция возле востребованного среди местных знаменитостей салона красоты в Риге
Акция возле востребованного среди местных знаменитостей салона красоты в Риге Фото: Кадры из видео/instagram.com/riganails/коллаж TVNET

Востребованный среди сливок латвийского общества салон красоты Riga Nails оказался в центре скандала. В социальной сети TikTok начали вируситься видео, на которых видно, как люди протестуют возле салона с плакатами в руках. Klik поговорил с владелицей салона и постарался разобраться в ситуации.

В комментариях пользователи высказывали свои предположения, с чем может быть связан этот флешмоб. По предположению некоторых, это был "крик души" работников, за которых не платят налоги.

На плакате, который держит юноша, можно разглядеть слова: "Спасателям, медикам, педагогам и другим важным профессиям нельзя страдать от махинаций владелицы Riga Nails", что акцентирует предположение о том, что салон не платит налоги.

@gunitagunita46 ♬ original sound - HUMAN BEING

Также на видео можно увидеть очень эмоциональную девушку, которая вырывала плакаты у молодых людей, а у одного, похоже, даже сбила очки.

Позже выяснилось, что это была Виктория - владелица салона.

По ее словам, такое поведение - результат того, что эти люди приходят не первый день и мешают работе салона.

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