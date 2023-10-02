Звездный салон красоты в Риге оказался в центре скандала

В комментариях пользователи высказывали свои предположения, с чем может быть связан этот флешмоб. По предположению некоторых, это был "крик души" работников, за которых не платят налоги.

На плакате, который держит юноша, можно разглядеть слова: "Спасателям, медикам, педагогам и другим важным профессиям нельзя страдать от махинаций владелицы Riga Nails", что акцентирует предположение о том, что салон не платит налоги.

Также на видео можно увидеть очень эмоциональную девушку, которая вырывала плакаты у молодых людей, а у одного, похоже, даже сбила очки.

Позже выяснилось, что это была Виктория - владелица салона.