Фото ⟩ Очереди гигантские, эмоции зашкаливают: в Эстонии акция по обмену монет на купюры вызвала дикий ажиотаж

Цель этого пилотного проекта – собрать миллион евромонет, чтобы вернуть в обращение больше так называемых красных центов, тем самым сократив их производство, а также воздействие наличных на окружающую среду. "Вторая важная цель – выяснить, сможет ли дополнительная услуга в текущем формате увеличить рециркуляцию именно монет номиналом в 1 и 2 цента и стоит ли проводить подобные акции в будущем. Эти выводы мы сделаем после окончания проекта, то есть в новом году", – сказал руководитель подразделения по обращению с наличными Банка Эстонии Мартти Някси.