Неделю назад в Эстонии запустили кампанию по бесплатному обмену евромонет на купюры. Ажиотаж среди жителей нашей страны настолько высок, что сидеть в очереди со своими мешочками, наполненными центами, приходится по несколько часов. Некоторых клиентов даже сразу разворачивают и просят прийти в другой день и желательно пораньше: тогда шансы распрощаться с монетами будут выше, пишет Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Очереди гигантские, эмоции зашкаливают: в Эстонии акция по обмену монет на купюры вызвала дикий ажиотаж
Цель этого пилотного проекта – собрать миллион евромонет, чтобы вернуть в обращение больше так называемых красных центов, тем самым сократив их производство, а также воздействие наличных на окружающую среду. "Вторая важная цель – выяснить, сможет ли дополнительная услуга в текущем формате увеличить рециркуляцию именно монет номиналом в 1 и 2 цента и стоит ли проводить подобные акции в будущем. Эти выводы мы сделаем после окончания проекта, то есть в новом году", – сказал руководитель подразделения по обращению с наличными Банка Эстонии Мартти Някси.