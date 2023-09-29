Зима грозит еще большими пробками в Риге: пожертвуем личными автомобилями?

Несмотря на то, что пробки в Риге - явление неновое, этим летом масштаб проблемы достиг новых высот. Быстро попасть в центр было сложно не только в привычное для этого время, но и на протяжении почти всего дня. На первый взгляд причина ясна: столица переживает масштабные ремонтные работы. С другой стороны, год за годом ситуация особо не меняется. Такое ощущение, что жители проводят в пробках вечность. И с приближением зимы опасения, что пробки будут еще больше, звучат все чаще. Онлайн-журнал Klik решил выяснить, насколько это обоснованно.