Зима грозит еще большими пробками в Риге: пожертвуем личными автомобилями?

Несмотря на то, что пробки в Риге - явление неновое, этим летом масштаб проблемы достиг новых высот. Быстро попасть в центр было сложно не только в привычное для этого время, но и на протяжении почти всего дня. На первый взгляд причина ясна: столица переживает масштабные ремонтные работы. С другой стороны, год за годом ситуация особо не меняется. Такое ощущение, что жители проводят в пробках вечность. И с приближением зимы опасения, что пробки будут еще больше, звучат все чаще. Онлайн-журнал Klik решил выяснить, насколько это обоснованно.
Однако даже без больших ремонтных работ на дорогах столица часто стоит в пробках. Значит, проблема кроется где-то еще.
Частично - в узости рижских улиц, что способствует эффекту "бутылочного горлышка". Соответственно, нужно думать, как использовать их эффективнее. Симвулиди отмечает, что в течение часа на велосипедах или общественном транспорте может перемещаться большее число людей, чем на машинах. Кажется очевидным, что нужно расширять дороги, чтобы решить эту проблему. Однако с увеличением пропускной способности на дорогах неизбежно увеличивается число используемых автомобилей. Этот феномен называют "вызванным спросом".