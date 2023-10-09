"Меня можно назвать русофобом". Поэт Заворотный о драке с Gacho, внимании Бриедиса и Z-патриотах

В сентябре этого года широкую огласку получил конфликт в центре Риги между известным латвийским рэпером Гатисом Ирбе (Gacho/Mesa) и российским поэтом Юрием Заворотным.

По словам Заворотного, он сделал замечание мотоциклисту - стоя на обочине тротуара, Ирбе очень громко газовал, нарушая тем самым покой окружающих.

Заворотный признался, что сделал замечание в грубой форме, потребовав "пердеть потише". Услышанное, по версии Заворотного, не понравилось Gacho, который слез с мотоцикла и попытался разрешить конфликт кулаками.

По версии рэпера, Заворотный показывал ему средний палец и обзывал грубыми словами.

В связи с нанесением телесных повреждений полиция возбудила процесс об административном правонарушении и в настоящее время ведётся расследование.

Онлайн-журнал Klik решил пригласить Заворотного и поговорить о конфликте с латвийским рэп-исполнителем, неожиданной поддержке со стороны боксёра Майриса Бриедиса, переезде из Санкт-Петербурга в Ригу, Z-поэзии и имперскости, к которой тяготеет Россия.

- Почему ты согласился прийти? Это можно назвать "борьбой за справедливость"?