"Меня можно назвать русофобом". Поэт Заворотный о драке с Gacho, внимании Бриедиса и Z-патриотах

"Я здесь живу уже несколько лет, мне здесь нравится. Люди здесь классные - и латыши, и русские, и экспаты из России, и украинцы. Я реально не сталкивался ни с какими проблемами здесь до встречи с Гатисом", - рассказывает поэт Юрий Заворотный, который перебрался из Санкт-Петербурга в Ригу в ноябре 2021 года.
В сентябре этого года широкую огласку получил конфликт в центре Риги между известным латвийским рэпером Гатисом Ирбе (Gacho/Mesa) и российским поэтом Юрием Заворотным.
По словам Заворотного, он сделал замечание мотоциклисту - стоя на обочине тротуара, Ирбе очень громко газовал, нарушая тем самым покой окружающих.
Заворотный признался, что сделал замечание в грубой форме, потребовав "пердеть потише". Услышанное, по версии Заворотного, не понравилось Gacho, который слез с мотоцикла и попытался разрешить конфликт кулаками.
По версии рэпера, Заворотный показывал ему средний палец и обзывал грубыми словами.
В связи с нанесением телесных повреждений полиция возбудила процесс об административном правонарушении и в настоящее время ведётся расследование.
Онлайн-журнал Klik решил пригласить Заворотного и поговорить о конфликте с латвийским рэп-исполнителем, неожиданной поддержке со стороны боксёра Майриса Бриедиса, переезде из Санкт-Петербурга в Ригу, Z-поэзии и имперскости, к которой тяготеет Россия.
- Почему ты согласился прийти? Это можно назвать "борьбой за справедливость"?
- Я даже, честно говоря, не думал, идти или не идти. Мне важно рассказать, как всё было. Потому что есть разночтения между версиями Гатиса Ирбе и моей. Несколько обидно просто наблюдать за тем, как разворачиваются события с его стороны. Есть определённого рода лукавство в описании событий, и, возможно, из-за этого поднялась довольно большая волна хейта. Очень много людей писали гадости жене. Такой вайб, похожий на травлю. Есть, конечно, огромное количество людей, которые, наоборот, выразили поддержку.
- Ты знал, кто такой Gacho, до конфликта?
- Нет, нет. После инцидента нас догнал прохожий и по-английски сказал: "Вы знаете, кто это такой? Он довольно известный. Его зовут Gacho". Мы забили его имя в "инстуху", я вижу, какой-то инфлюэнсер - 74 тысячи. Я думал, это мотоциклист какой-то, и только потом стало понятно, что это какой-то местный рэпер.
- Вы когда с ним обменивались "любезностями", он шлем не снимал. Это чтобы ты его ударить в ответ не мог или чтобы его не узнали?
- Когда я пересматривал видео, то увидел, что у него ещё и мотоциклетная защита под рубашкой. Забавно ещё то, что у этого места, буквально у этого места, за день до конфликта я получал ВНЖ.
- Так это посвящением можно назвать.
- Может, в этом есть свой сакральный смысл? Не знаю.
- Ты занимаешься творчеством, собираешь слова в предложения, рифмуешь. Gacho примерно тем же самым занимается. Удалось тебе ознакомиться с его поэзией?