Комментирует Лусис ⟩ Плохой и еще хуже, или Выборы председателя Сейма

Однако оказывается, что примерно раз в пять лет этот политик умудряется выделиться в СМИ чем-то, скажем так, особенным. Начиная с того, что в 2014 году Гунар был одним из создателей партии Ингуны Судрабы "От сердца - Латвии" (No sirds Latvijai). Вы же согласитесь, что эта партия была, скажем так, особенная.

В том году Кутрис попал в Сейм впервые, однако его определенно нельзя назвать политиком-новичком, так как навыки этого занятия он начал получать еще в далеком 1982 году как член Коммунистической партии СССР. Ровно через пять лет после того, как он вернулся из поездки в Москву в качестве первого секретаря организации школьного комсомола.