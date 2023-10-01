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Комментирует Лусис ⟩ Плохой и еще хуже, или Выборы председателя Сейма
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis
, TVNET publicists
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Нужно сказать, что Гунар Кутрис - один из тех политиков, которых никто бы особо и не заметил, если бы он просто тихо сидел где-то на фоне Сейма. По крайней мере я сам ранее не особо активно следил за его жизнью, и самыми большими моими претензиями к нему было то, что он выглядит как Том Селек с AliExpress.

Однако оказывается, что примерно раз в пять лет этот политик умудряется выделиться в СМИ чем-то, скажем так, особенным. Начиная с того, что в 2014 году Гунар был одним из создателей партии Ингуны Судрабы "От сердца - Латвии" (No sirds Latvijai). Вы же согласитесь, что эта партия была, скажем так, особенная.

В том году Кутрис попал в Сейм впервые, однако его определенно нельзя назвать политиком-новичком, так как навыки этого занятия он начал получать еще в далеком 1982 году как член Коммунистической партии СССР. Ровно через пять лет после того, как он вернулся из поездки в Москву в качестве первого секретаря организации школьного комсомола.

"Приключение было невероятным. Понял, что мое признание - не только лишь заработанное мной самим. Секретарь сам по себе ничего не мог сделать, если бы не были отзывчивы сами комсомольцы. (...) Также непередаваемы впечатления от посещения Мавзолея Ленина и музея Ленина в Кремле и дома-музея в Горках. С трудовыми достижениями лучших людей нашей Родины нас ознакомили на Выставке достижений народного хозяйства", - рассказывал будущий политик газете Oktobra Karogs в 1977 году.

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