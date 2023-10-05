Из-за нехватки водителей отменяют рейсы. Почему молодые не хотят водить автобусы?

Молодые люди не горят желанием управлять пассажирскими автобусами. По мнению профсоюза, виной тому условия оплаты труда и регулирование рабочего времени и времени отдыха. Поэтому две трети водителей автобусов - предпенсионного и пенсионного возраста. Проблемы с нехваткой водителей в последние годы возникли не только в Латвии, но и по всей Европе. Как их решать? Как работающие в сфере, так и создатели политики - Министерство сообщения - признают, что нужно дискутировать об изменениях в нормативном регулировании, предусмотрев, что права категории D может получать и лицо, у которого есть права категории В.