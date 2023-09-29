Эксперт: жилищный кредит стоит брать, если вы сможете его выплачивать при восьмипроцентной ставке

По сравнению с весной прошлого года, когда ставка Euribor еще была близка к нулю процентов, ежемесячный платеж по данному виду кредита увеличился более чем на 40% - с 500 евро до примерно 700 евро.

Шестимесячная ставка Euribor в середине сентября поднялась выше четырех процентов. Последний раз этот уровень был превышен в 2008 году, когда он составил рекордные 5,4%. С лета прошлого года Европейский центральный банк уже десять раз повышал процентные ставки. Некоторые эксперты считают, что недавнее повышение окажется последним, однако экономист Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель не спешит разделять эту точку зрения.