Из Даугавпилса в Лондон за мечтой. 13 лет жизни легенды метал-музыки Питона

Мы увиделись с Павлом (aka Питон) в колоритном районе Лондона Камден-Таун (англ. - Camden Town), который пользуется популярностью у представителей всевозможных субкультур и творческих людей. Район богат альтернативными клубами, традиционными и рок-пабами с живой музыкой. В одном из таких, The World's End Camden, мы и встретились.

Легендарный для латгальской сцены музыкант живет в столице Великобритании уже почти 13 лет. В свое время Павел принял решение уехать из Даугавпилса в Лондон, чтобы развиваться и играть любимую музыку.

Кроме того, Павел сам делает гитары. Этим он начал заниматься во время пандемии. Одна из которых - Dead Caster - делалась специально для для конкурса гитарных мастеров и выиграла номинацию "Оригинальный дизайн".

На момент его отъезда из Латвии метал-сцена переживала непростые времена. Кризис 2009 года ощутимо отражался на латгальском регионе, откуда знакомые Павла стали уезжать на заработки. Чаще всего пунктом назначения выбиралась Великобритания. музыкант тоже решил, что пора и ему отправляться за границу, ведь там он сможет не только жить, но и играть любимую музыку.

От мечты его отделяла только одна вещь - надо было получить гражданство Латвии...