Из Даугавпилса в Лондон за мечтой. 13 лет жизни легенды метал-музыки Питона

Музыкант Павел Степанов (псевдоним - Питон, Piton), ныне живущий в Лондоне, в свое время был одним из тех, кто популяризировал метал-музыку в Даугавпилсе. Он не просто создал группу, которая стала легендой Латгалии, но даже открыл клуб для любителей тяжелой музыки, временно подарив Даугавпилсу звание новой Мекки и кузницы метал-движения.
Мы увиделись с Павлом (aka Питон) в колоритном районе Лондона Камден-Таун (англ. - Camden Town), который пользуется популярностью у представителей всевозможных субкультур и творческих людей. Район богат альтернативными клубами, традиционными и рок-пабами с живой музыкой. В одном из таких, The World's End Camden, мы и встретились.
Легендарный для латгальской сцены музыкант живет в столице Великобритании уже почти 13 лет. В свое время Павел принял решение уехать из Даугавпилса в Лондон, чтобы развиваться и играть любимую музыку.
Кроме того, Павел сам делает гитары. Этим он начал заниматься во время пандемии. Одна из которых - Dead Caster - делалась специально для для конкурса гитарных мастеров и выиграла номинацию "Оригинальный дизайн".
На момент его отъезда из Латвии метал-сцена переживала непростые времена. Кризис 2009 года ощутимо отражался на латгальском регионе, откуда знакомые Павла стали уезжать на заработки. Чаще всего пунктом назначения выбиралась Великобритания. музыкант тоже решил, что пора и ему отправляться за границу, ведь там он сможет не только жить, но и играть любимую музыку.
От мечты его отделяла только одна вещь - надо было получить гражданство Латвии...
Легенда Даугавпилса - Disease
Коллектив Disease был основан в 1996 году в Даугавпилсе его местными жителями и стал культовым, заложив основу для появления целой плеяды латгальских метал-команд - таких как Sacramental, Begotten и многих других. Кстати, солист ныне успешно гастролирующей и победившей на Wacken Metal Battle группы Varang Nord тогда часто бывал на концертах Disease: "Даже фотка есть, где я с группой на сцене, а Макс среди зрителей (Максим Попов - солист Varang Nord)".