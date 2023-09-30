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Счет идет на миллиарды ⟩ Дорожающий с каждым днем проект Rail Baltica может столкнуться с нехваткой финансирования

Карл-Роберт Пухм rus.postimees.ee
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Проект терминала Rail Baltica в Юлемисте.
Проект терминала Rail Baltica в Юлемисте. Фото: Rail Baltica

Несмотря на то, что строительство первых участков магистрали Rail Baltica в Эстонии начнется уже в следующем году, мегапроект грозит стать настолько дорогим, что на него даже не удастся получить деньги из казны европейских налогоплательщиков, пишет Rus.Postimees.

В начале сентября из Латвии поступила информация, которая заставила покачать головой и Министерство климата, и эстонское подразделение Rail Baltica. Там объявили, что лучшее предложение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали через Латвию составило 3,7 млрд евро. В эту сумму не включены расходы на электрификацию, сигнализацию, пассажирские и грузовые терминалы, а также расходы, понесенные к настоящему времени. По оценкам Латвийского телевидения, если учесть все остальные расходы, то участие Латвии в проекте Rail Baltica может обойтись в 8 млрд евро.

Такой ценник означает увеличение стоимости проекта в четыре раза. Последний прогноз стоимости Rail Baltica составляла консалтинговая компания Ernst & Young, которая в анализе 2017 года оценила общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро, из которых доля Латвии должна была составить около двух миллиардов евро.

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