Счет идет на миллиарды ⟩ Дорожающий с каждым днем проект Rail Baltica может столкнуться с нехваткой финансирования

В начале сентября из Латвии поступила информация, которая заставила покачать головой и Министерство климата, и эстонское подразделение Rail Baltica. Там объявили, что лучшее предложение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали через Латвию составило 3,7 млрд евро. В эту сумму не включены расходы на электрификацию, сигнализацию, пассажирские и грузовые терминалы, а также расходы, понесенные к настоящему времени. По оценкам Латвийского телевидения, если учесть все остальные расходы, то участие Латвии в проекте Rail Baltica может обойтись в 8 млрд евро.