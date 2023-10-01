Фото и видео ⟩ В Эстонии около ста подростков собрались на разборки: прибыла полиция с собаками

"Когда прибыли полицейские патрули, толпа сразу же начала расходиться, но, по оценкам, на месте могло находиться около ста человек в возрасте от 14 до 30 лет. При выяснении причин и обстоятельств сбора участники рассказали, что между жителями Выру и Пыльва возник конфликт в социальной сети Snapchat, и был призыв собраться и выяснить отношения", - рассказал Postimees глава отделения полиции Юго-Восточной Эстонии Тайсто Паю. Поэтому на место происшествия, помимо патрульных полицейских, выехали группы быстрого реагирования и собачий патруль.