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Фото и видео ⟩ В Эстонии около ста подростков собрались на разборки: прибыла полиция с собаками

Лоора-Элизабет Ломп rus.postimees.ee
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Выяснений отношений между подростками из Пыльва и Выру.
Выяснений отношений между подростками из Пыльва и Выру. Фото: Kuvatõmmis

29 сентября вечером в Центр тревоги поступило сообщение о том, что около ста молодых людей из Выру и Пыльва собрались для выяснения отношений.

Около девяти часов вечера Пыльваские полицейские получили сообщение о том, что на улице Пийри собралось большое количество людей.

"Когда прибыли полицейские патрули, толпа сразу же начала расходиться, но, по оценкам, на месте могло находиться около ста человек в возрасте от 14 до 30 лет. При выяснении причин и обстоятельств сбора участники рассказали, что между жителями Выру и Пыльва возник конфликт в социальной сети Snapchat, и был призыв собраться и выяснить отношения", - рассказал Postimees глава отделения полиции Юго-Восточной Эстонии Тайсто Паю. Поэтому на место происшествия, помимо патрульных полицейских, выехали группы быстрого реагирования и собачий патруль.

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