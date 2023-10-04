"Этот классный секс!" Женщины не моногамны. Продолжаем о полиамории

У меня была перевязка маточных труб, и я знаю разницу между сексом раньше и сейчас. Такое ощущение, что с тебя сняли какой-то груз и ты чувствуешь себя свободно. Ты можете идти и делать что и как хочешь. Мир становится намного интереснее, а оргазмы намного сильнее.

- Можно подумать, что мы до сих пор не являемся открытым обществом, что мы находимся в зачаточном состоянии, но это не так! Многие просто об этом не говорят, молчат. Но когда люди прослушали программу со мной или прочитали публикации, они стали меня искать и писать мне: "Я мечтала о том, что смогу так, но думала, что я ненормальная; или - "Собралась и спросила у мужа, а оказывается, у него тоже есть такие мысли и он хочет попробовать; или - "Спасибо за вдохновение, я не представляла, что об этом можно даже думать..."