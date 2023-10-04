"Этот классный секс!" Женщины не моногамны. Продолжаем о полиамории

Интервью с практикующей полиаморию Элиной Зесере, опубликованное в онлайн-журнале KLIK, вызвало у читателей как интерес, так и недоумение. Кажется, замечание Элины о том, что многие пары в Латвии задумывались об этом или по крайней мере это вызывает у них любопытство, вполне справедливо. Поэтому мы смело продолжили разговор с Элиной на эту до сих пор завуалированную в обществе тему - свободных отношений, или полиамории. Тем более что вопросов осталось еще много. На мой вопрос "Моногамны ли женщины?" Элина уверенно отвечает отрицательно. Но почему? Узнаем больше о полиамории...
- Человек - существо моногамное?
- На эту тему проводится множество различных исследований, поскольку она становится все более популярной. Есть исследования, которые придерживаются этого утверждения, изучая форму полового члена или особенности женского тела, в то время как другие ссылаются на "войны сперм" или, например, на привычку женщин стонать во время секса - так в племени зазывали следующего самца, потому что скоро все закончится.
Как мы видим, наука до сих пор спорит об этом, но мои внутренние ощущения о женщине после бесчисленных разговоров с дамами как на мастер-классах, так и в частном порядке подсказывают, что женщины не моногамны. В племенах детей воспитывали все вместе, потому что никто не знал, кто чей ребенок. Это было нормально.
Кроме ревности, ничто больше не удерживает человека от немоногамии. Когда я общаюсь с женщинами, они говорят, что хотели бы познакомиться со многими мужчинами, если бы не общественное осуждение, ревность. Сейчас вы легко можете наблюдать за поведением женщин в Tinder - почти все они ходят на свидания с несколькими мужчинами одновременно, и мужчины делают то же самое. Они останавливаются, когда "находят нужное - принца на белом коне", но Tinder все равно не удаляется…
Однако когда мы говорим о сексуальности, когда вы действительно прислушиваетесь к своему телу и отпускаете тормоза, а также освобождаетесь от мысли о вечной вероятности забеременеть, секс выходит на совершенно другой уровень. Даже если вы предохраняетесь, вы все равно психологически не сможете избавиться от этого страха.
У меня была перевязка маточных труб, и я знаю разницу между сексом раньше и сейчас. Такое ощущение, что с тебя сняли какой-то груз и ты чувствуешь себя свободно. Ты можете идти и делать что и как хочешь. Мир становится намного интереснее, а оргазмы намного сильнее.
- Полиамория не является чем-то новым для западного общества. Как ты думаешь, мы здесь, в Латвии, все еще находимся в зачаточном состоянии?