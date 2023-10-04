Интервью ⟩ Одни друзья Путина выходят из-под санкций, а другие и вовсе не попадают. При чем тут Эстония и Латвия?

Сотрудники "Трансперенси Интернешнл Россия" были вынуждены покинуть РФ после начала полномасштабной войны в Украине и принятия целого ряда репрессивных законов. В октябре 2022 года Илью Шуманова признали иностранным агентом, а международную организацию "Трансперенси интернешнл", с которой он сотрудничал, признали "нежелательной" (сотрудничество с такой организацией является уголовным преступлением в РФ). После этого Шуманов получил повестку в военкомат.