Сколько россиян сумели выйти из-под санкций за полтора года полномасштабной войны, как на это влияет публичное осуждение ими Кремля и почему освободиться от санкционных пут получается не у всех российских олигархов. Об этом Rus.Postimees порассуждал с генеральным директором "Transparency International Россия" Ильей Шумановым.
Интервью ⟩ Одни друзья Путина выходят из-под санкций, а другие и вовсе не попадают. При чем тут Эстония и Латвия?
Сотрудники "Трансперенси Интернешнл Россия" были вынуждены покинуть РФ после начала полномасштабной войны в Украине и принятия целого ряда репрессивных законов. В октябре 2022 года Илью Шуманова признали иностранным агентом, а международную организацию "Трансперенси интернешнл", с которой он сотрудничал, признали "нежелательной" (сотрудничество с такой организацией является уголовным преступлением в РФ). После этого Шуманов получил повестку в военкомат.
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