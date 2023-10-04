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Интервью ⟩ Одни друзья Путина выходят из-под санкций, а другие и вовсе не попадают. При чем тут Эстония и Латвия?
Владимир Путин в 2018 году награждает миллиардера Алишера Усманова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. С февраля 2022 года Усманов остается под санкциями ЕС как «олигарх с особенно тесными связями с президентом России Владимиром Путиным». Фото: Reuters / Scanpix
rus.postimees.ee
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Сколько россиян сумели выйти из-под санкций за полтора года полномасштабной войны, как на это влияет публичное осуждение ими Кремля и почему освободиться от санкционных пут получается не у всех российских олигархов. Об этом Rus.Postimees порассуждал с генеральным директором "Transparency International Россия" Ильей Шумановым.

Сотрудники "Трансперенси Интернешнл Россия" были вынуждены покинуть РФ после начала полномасштабной войны в Украине и принятия целого ряда репрессивных законов. В октябре 2022 года Илью Шуманова признали иностранным агентом, а международную организацию "Трансперенси интернешнл", с которой он сотрудничал, признали "нежелательной" (сотрудничество с такой организацией является уголовным преступлением в РФ). После этого Шуманов получил повестку в военкомат.

Эксперт по вопросам борьбы с коррупцией в России, глава Transparency International Россия Илья Шуманов рассказал Rus.Postimees о том, с кого и как снимают антироссийские санкции спустя полтора года после начала полномасштабной войны.
Эксперт по вопросам борьбы с коррупцией в России, глава Transparency International Россия Илья Шуманов рассказал Rus.Postimees о том, с кого и как снимают антироссийские санкции спустя полтора года после начала полномасштабной войны. Фото: скриншот YouTube / TV2media
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