Комментирует Лусис ⟩ Чтобы свести концы с концами, Лембергс собирает депозитную тару

Старый, заметно истощенный от тюремной еды мужчина. Семья отвернулась от него, так как оказалось, что терпели его только ради денег. Поэтому вместе с конфискацией денег и имущества испарилась и семья. Внуки даже не знают о существовании Айвара, так как родители решили не рассказывать, что их дедушка преступник, даже сменили фамилию.

Единственный источник дохода Айвара - средняя по стране пенсия - немногим более 500 евро в месяц. Больше получить нельзя, так как деньги, уплаченные в виде налогов во время разграбления государства, были исключены из социальных взносов. Немного, но прожить можно. "В конце 90-х годов, когда благодаря краденому я уже жил в усадьбе, у других было еще меньше", - старается мыслить позитивно Айвар.