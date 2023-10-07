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Комментирует Лусис ⟩ Чтобы свести концы с концами, Лембергс собирает депозитную тару
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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2025 год, бывший мэр Вентспилса вышел из тюрьмы. После отбытия 22-летнего срока он досрочно освобожден за хорошее поведение. Айвара арестовали еще в далеком 2003 году после получения первых компрометирующих документов. Так как наша судебная система ни на секунду не дремлет и работает так же четко, как швейцарские часы.

Старый, заметно истощенный от тюремной еды мужчина. Семья отвернулась от него, так как оказалось, что терпели его только ради денег. Поэтому вместе с конфискацией денег и имущества испарилась и семья. Внуки даже не знают о существовании Айвара, так как родители решили не рассказывать, что их дедушка преступник, даже сменили фамилию.

Единственный источник дохода Айвара - средняя по стране пенсия - немногим более 500 евро в месяц. Больше получить нельзя, так как деньги, уплаченные в виде налогов во время разграбления государства, были исключены из социальных взносов. Немного, но прожить можно. "В конце 90-х годов, когда благодаря краденому я уже жил в усадьбе, у других было еще меньше", - старается мыслить позитивно Айвар.

Этих денег хватает, чтобы арендовать крошечную и непритязательную однокомнатную квартирку в каком-нибудь захолустье Вентспилса. Однокомнатную в том смысле, что там действительно физически одна комната, в которой и плита, и туалет, и маленький потрепанный складной диванчик для сна. В одном углу комнаты печь для отопления, в другом - телевизор, который показывает только наземные телеканалы. Телевизор предоставила социальная служба.

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