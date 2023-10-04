Трехлетняя Карина не должна была находиться в Робежниекской волости со своей матерью, которая в силу своей ограниченной дееспособности не может заботиться о ребенке. Она должна была быть с опекуном в Риге. Напомним, 1 октября пропала 39-летняя Светлана Ижика со своей дочерью. Полиция привлекает все больше ресурсов к поискам. Сиротский суд и муниципалитет подтверждают, что "в этой семье все непросто".
Трехлетняя Карина должна была находиться в Риге с опекуном! Мать и дочь, пропавшие в Краславском крае, еще не найдены
1 октября в Робежниекской волости Краславского края пропали мать и дочь. Светлана убегает уже не в первый раз - она берет ребенка и уходит в неизвестном направлении, не давая о себе знать в течение нескольких дней. У нее психическое расстройство, и ее сестра, проживающая в Риге, назначена опекуном ребенка. Поэтому Карина должна находиться в Риге.