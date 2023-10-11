Ямы, изношенный асфальт и дороги в никуда. Что происходит с улицами Риги?

Как и каждое лето, и в этот раз в Риге был проведен ряд уличных ремонтных работ. Однако в отличие от других лет этим летом работы проводились гораздо более объемные, что объясняется как нуждами Праздника песни, так и введением Rail Baltica. Наступила осень, но некоторые строительные работы стоят неоконченными. Более того - многое из сделанного оказалось совершенно некачественным или непродуманным. Портал Apollo.lv связался с Рижской думой, чтобы выяснить актуальные вопросы о ходе ремонта улиц Риги.