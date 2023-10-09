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Почему в Латвии все так плохо с рефинансированием кредитов
Фото: Pixabay
Inese Helmane
, speciāli TVNET
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У кредитополучателей есть заем на квартиру, за которую он уже пять-десять лет порядочно вносил платежи. Полагаются ли ему более выгодные условия кредита? Особенно принимая во внимание, что общий срок займа составляет 20 лет и объем кредита по отношению к квартире или залоговой стоимости значительно снизился? Таким образом, для банка клиент менее рискованный, и было бы основание этому или другому банку предложить более выгодные условия кредита. Рефинансирование займа или перекредитация - один из способов, как снизить как ставки по ипотечному кредиту, так и способствовать межбанковской конкуренции. Однако рефинансирование кредитов в Латвии стало актуальной проблемой, мобильность кредитополучателей между банками чрезвычайно низка.

Глава отдела исследований управления монетарной политики Банка Латвии Карлис Вилертс на заседании комиссии Сейма по бюджетам и финансам (налогам) в середине сентября указал, что необходимо укреплять конкуренцию между коммерческими банками и один из способов как это сделать - способствовать мобильности клиентов. "Факт, что у клиентов есть возможность перейти к другому финансисту, создает давление на банк и мотивацию улучшить качество услуг и снизить ставки по займу, - сказал Вилертс. - Но сейчас очень мало людей, которые используют эту возможность - снизить кредитное бремя. Статистика кредитного регистра показывает, что сделки по перефинансированию из одного банка в другой смешны".

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