Почему в Латвии все так плохо с рефинансированием кредитов

У кредитополучателей есть заем на квартиру, за которую он уже пять-десять лет порядочно вносил платежи. Полагаются ли ему более выгодные условия кредита? Особенно принимая во внимание, что общий срок займа составляет 20 лет и объем кредита по отношению к квартире или залоговой стоимости значительно снизился? Таким образом, для банка клиент менее рискованный, и было бы основание этому или другому банку предложить более выгодные условия кредита. Рефинансирование займа или перекредитация - один из способов, как снизить как ставки по ипотечному кредиту, так и способствовать межбанковской конкуренции. Однако рефинансирование кредитов в Латвии стало актуальной проблемой, мобильность кредитополучателей между банками чрезвычайно низка.