Чт, 5.10.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Позывной "Алиса": как в Эстонии официально работает российский шпион

, журналист
Facebook LinkedIn X Whatsapp
Яндекс находится везде. В том числе в Эстонии.
Яндекс находится везде. В том числе в Эстонии. Фото: TASS

В эстонских интернет-сообществах, где люди просят советов, практически через день появляется один и тот же вопрос: как пользоваться колонкой "Алиса" на территории Эстонии. Эстонское издание Rus.Postimees попыталось понять причину любви некоторых жителей страны к продукции компании "Яндекс", которая по существующим российским законам обязана сотрудничать с ФСБ России.

"Привет умным айтишникам и не только! Очень нужен совет, как из трех составляющих, и возможно ли, колонку "Алиса" заставить заработать на территории Эстонии?.. Дано: роутер, умная колонка с "Алисой" и VPN. Сижу сутками напролет, смотрю всякие обзоры - ни хрена понять не могу - как это сделать" (здесь и далее сохранено правописание оригиналов).

"Помогите пожалуйста!!! Я никак не могу переподключить "Алису". Когда мы ее привезли из России, пару месяцев назад, она сразу подключилась, но мы переехали, и теперь она отказывается перезагружаться на новом месте! Дети расстроены!!! Может кто-то знает, как ее реанимировать!!! Спасибо большое".

Facebook LinkedIn X Whatsapp

Ключевые слова

Наверх