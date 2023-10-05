Позывной "Алиса": как в Эстонии официально работает российский шпион

В эстонских интернет-сообществах, где люди просят советов, практически через день появляется один и тот же вопрос: как пользоваться колонкой "Алиса" на территории Эстонии. Эстонское издание Rus.Postimees попыталось понять причину любви некоторых жителей страны к продукции компании "Яндекс", которая по существующим российским законам обязана сотрудничать с ФСБ России.
"Привет умным айтишникам и не только! Очень нужен совет, как из трех составляющих, и возможно ли, колонку "Алиса" заставить заработать на территории Эстонии?.. Дано: роутер, умная колонка с "Алисой" и VPN. Сижу сутками напролет, смотрю всякие обзоры - ни хрена понять не могу - как это сделать" (здесь и далее сохранено правописание оригиналов).