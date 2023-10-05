Позывной "Алиса": как в Эстонии официально работает российский шпион

"Привет умным айтишникам и не только! Очень нужен совет, как из трех составляющих, и возможно ли, колонку "Алиса" заставить заработать на территории Эстонии?.. Дано: роутер, умная колонка с "Алисой" и VPN. Сижу сутками напролет, смотрю всякие обзоры - ни хрена понять не могу - как это сделать" (здесь и далее сохранено правописание оригиналов).

"Помогите пожалуйста!!! Я никак не могу переподключить "Алису". Когда мы ее привезли из России, пару месяцев назад, она сразу подключилась, но мы переехали, и теперь она отказывается перезагружаться на новом месте! Дети расстроены!!! Может кто-то знает, как ее реанимировать!!! Спасибо большое".