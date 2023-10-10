"Я был готов драться бесплатно...". Чижов о закулисье несостоявшегося поединка

В полуфинале турнира PFL Europe, состоявшемся в минувшие выходные, латвийскому бойцу Александру Чижову предстояло выйти в октагон, чтобы встретиться с ирландцем Джоном Митчеллом. К сожалению, латвийский боец из-за травмы не уложился в лимит весовой категории, поэтому Митчелл провёл поединок с бойцом, которого уже победил в первом круге турнира.

Как объясняет Чижов в разговоре с Klik, день до боя был гораздо более сложным и насыщенным на события, чем представлялось широкой публике.