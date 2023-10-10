"Я был готов драться бесплатно...". Чижов о закулисье несостоявшегося поединка

На недавнем турнире PFL Europe латвийский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Чижов вместо главного боя в своей карьере наблюдал за происходящим в октагоне с трибун. В разговоре с онлайн-журналом Klik боец рассказал о своём несостоявшемся поединке.
В полуфинале турнира PFL Europe, состоявшемся в минувшие выходные, латвийскому бойцу Александру Чижову предстояло выйти в октагон, чтобы встретиться с ирландцем Джоном Митчеллом. К сожалению, латвийский боец из-за травмы не уложился в лимит весовой категории, поэтому Митчелл провёл поединок с бойцом, которого уже победил в первом круге турнира.
Как объясняет Чижов в разговоре с Klik, день до боя был гораздо более сложным и насыщенным на события, чем представлялось широкой публике.