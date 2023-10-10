Эстонский телеканал уволил журналистку, которая 8 лет назад посетила Крым

Согласно фотографиям и публикациям в социальных сетях Карасевой, она действительно посещала Крым в 2015 году. Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая пояснила Postimees, что Карасева никогда не входила в состав редакции. "Она сотрудничает с нами с 2017 года. Если я не ошибаюсь, она пришла работать на канал еще до того, как я стала главным редактором", - сказала Таклая. Карасева была корреспондентом программ "Кофе+" и "Горизонт".