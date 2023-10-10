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Эстонский телеканал уволил журналистку, которая 8 лет назад посетила Крым

rus.postimees.ee
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Наталья Карасева.
Наталья Карасева. Фото: vk.com

На прошлой неделе эстонский общественно-правовой телевизионный канал ETV+ прекратил сотрудничество с Натальей Карасевой, данные которой внесены в украинскую базу "Миротворец". Карасева сказала журналисту эстонского издания Rus.Postimees, что просто ездила с ребенком отдыхать и считает, что кто-то слил в "Миротворец" ее отпускной фотоальбом.

В базе данных "Миротворца" о Карасевой написано следующее: "Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

Согласно фотографиям и публикациям в социальных сетях Карасевой, она действительно посещала Крым в 2015 году. Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая пояснила Postimees, что Карасева никогда не входила в состав редакции. "Она сотрудничает с нами с 2017 года. Если я не ошибаюсь, она пришла работать на канал еще до того, как я стала главным редактором", - сказала Таклая. Карасева была корреспондентом программ "Кофе+" и "Горизонт".

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