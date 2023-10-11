Эстонский доброволец в Украине: мысли выйти из боя и уехать были, но я воюю здесь и за свою страну

Герману Баринову 26 лет, он из Пярну. Герман уже полтора года воюет в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Сегодня стало известно о гибели эстонского добровольца Танеля Криггуля (позывной "Стингер"), который тоже служил в этом подразделении. Мы поговорили с Германом Бариновым, так как никто лучше такого же добровольца как Криггуль не сможет объяснить мотивы человека, который отдал жизнь на этой войне. Для них она вовсе не "чужая война".