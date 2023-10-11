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Эстонский доброволец в Украине: мысли выйти из боя и уехать были, но я воюю здесь и за свою страну

Анастасия Тидо
, журналист
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Герман Баринов, эстонский доброволец на украинском фронте
Герман Баринов, эстонский доброволец на украинском фронте Фото: Erakogu

Что движет молодым эстонским парнем, который решает рискнуть жизнью ради свободы другого государства? Чувствуют ли бойцы Иностранного легиона ВСУ, что они сражаются не только за Украину? Как война меняет человека и что думают родственники добровольца, который не был дома больше года? 2 октября о войне, о жизни и смерти Rus.Postimees поговорил с Германом Бариновым, эстонским добровольцем на украинском фронте. 

Герману Баринову 26 лет, он из Пярну. Герман уже полтора года воюет в составе Иностранного легиона Вооруженных сил Украины. Сегодня стало известно о гибели эстонского добровольца Танеля Криггуля (позывной "Стингер"), который тоже служил в этом подразделении. Мы поговорили с Германом Бариновым, так как никто лучше такого же добровольца как Криггуль не сможет объяснить мотивы человека, который отдал жизнь на этой войне. Для них она вовсе не "чужая война". 

Герман Баринов (позывной «Барин»). 
Герман Баринов (позывной «Барин»). Фото: Erakogu
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