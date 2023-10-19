Почему Сталлоне в Кенгарагсе говорит по-русски?

Читатель Klik отправился в кинотеатр Apollo Kino в ТЦ Akropole в рижском Кенгарагсе, чтобы посмотреть боевик "Неудержимые 4" с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом. Когда в зале погас свет, молодой человек понял, что фильм демонстрируется в дубляже на русском языке. Посетитель кинотеатра уверяет, что "узнал" голоса, которые звучали в официальных российских переводах предыдущих частей киносериала.
"Неудержимые" - серия ностальгических боевиков со звездами экшн-кино прошлого и настоящего: Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Жан-Клодом Ван Даммом, Чаком Норрисом и другими.
Удивительно, что в Латвии киногерои с экрана кинотеатра заговорили на русском языке - Латвия давно придерживается традиции показа фильмов в оригинальной озвучке в сопровождении субтитров на латышском и русском языках. Более того, после полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии актуализировались дискуссии об отмене даже субтитров на русском.