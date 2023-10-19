Почему Сталлоне в Кенгарагсе говорит по-русски?

Удивительно, что в Латвии киногерои с экрана кинотеатра заговорили на русском языке - Латвия давно придерживается традиции показа фильмов в оригинальной озвучке в сопровождении субтитров на латышском и русском языках. Более того, после полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии актуализировались дискуссии об отмене даже субтитров на русском.