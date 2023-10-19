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Почему Сталлоне в Кенгарагсе говорит по-русски?

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Сильвестр Сталлоне в фильме "Неудержимые 4"
Сильвестр Сталлоне в фильме "Неудержимые 4" Фото: SCANPIX

Читатель Klik отправился в кинотеатр Apollo Kino в ТЦ Akropole в рижском Кенгарагсе, чтобы посмотреть боевик "Неудержимые 4" с Сильвестром Сталлоне и Джейсоном Стэйтемом. Когда в зале погас свет, молодой человек понял, что фильм демонстрируется в дубляже на русском языке. Посетитель кинотеатра уверяет, что "узнал" голоса, которые звучали в официальных российских переводах предыдущих частей киносериала.

"Неудержимые" - серия ностальгических боевиков со звездами экшн-кино прошлого и настоящего: Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Жан-Клодом Ван Даммом, Чаком Норрисом и другими.

Удивительно, что в Латвии киногерои с экрана кинотеатра заговорили на русском языке - Латвия давно придерживается традиции показа фильмов в оригинальной озвучке в сопровождении субтитров на латышском и русском языках. Более того, после полномасштабного вторжения России в Украину в Латвии актуализировались дискуссии об отмене даже субтитров на русском.

Сеансы "Неудержимых 4" (Expend4bles) в Apollo Kino в русском дубляже все еще доступны, однако только в кинотеатре в Akropole. Сети Apollo Kino также принадлежат кинозалы в торговых центрах Domina Shopping и Rīga Plaza.

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