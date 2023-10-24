Разбор ⟩ В Латвии продается сухой шампунь, который может вызвать рак?

"Им удобно пользоваться, когда проспала - всего за пару минут без мытья и сушки получаешь эффект чистых волос", - рассказывает Инесе, одна из покупательниц сухого шампуня. Но, возможно, такой шампунь не только удобен и облегчает повседневную жизнь, но и несет риск получить онкологическое заболевание? Так ли это на самом деле, разбирался Klik.