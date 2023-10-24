Разбор ⟩ В Латвии продается сухой шампунь, который может вызвать рак?

"Им удобно пользоваться, когда проспала - всего за пару минут без мытья и сушки получаешь эффект чистых волос", - рассказывает Инесе, одна из покупательниц сухого шампуня. Но, возможно, такой шампунь не только удобен и облегчает повседневную жизнь, но и несет риск получить онкологическое заболевание? Так ли это на самом деле, разбирался Klik.
С чего все началось?
Недавно стало известно, что компания Church & Dwight, владеющая брендом сухих шампуней Batiste, согласилась выплатить 2,5 миллиона долларов, чтобы урегулировать коллективный иск, в котором утверждается, что популярный сухой шампунь содержит такой канцероген, как бензол.
Профессор экологической инженерии Калифорнийского университета Крис Каппа объяснил изданию Washington Post,
что для распыления аэрозольных продуктов требуется бутан. Это вытеснитель на нефтяной основе, но при неправильной обработке он может содержать бензол.
Независимая лаборатория Valisure в США проверила 148 партий сухих шампуней Batiste, из них 70% содержали следы бензола. Лаборатория призвала надзорный орган США отозвать продукцию компании с рынка.