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Хочет ли Финляндия размещать у себя ядерное оружие? Интервью с финским политологом

rus.postimees.ee
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Кая Каллас стремится поприветствовать президента Финляндии Саули Ниинистё во время поездки в Хельсинки, 29 сентября 2023 года.
Кая Каллас стремится поприветствовать президента Финляндии Саули Ниинистё во время поездки в Хельсинки, 29 сентября 2023 года. Фото: EPA / MAURI RATILAINEN

Зачем Саули Ниинистё постоянно говорит о рисках ядерной войны. Станет ли Финляндия первой страной ЕС, которая откроет двери для России после войны в Украине. Что ждет эстонских рабочих в Финляндии, а что ждет россиян, убежавших от войны через российско-финскую границу. Об этом Rus.Postimees рассказал политолог из Хельсинки.

Кая Каллас посетила Хельсинки после неоднократных заявлений президента Финляндии о рисках расширения войны в Украине и применения ядерного оружия. О конкретике визита, кроме перечисления стандартного набора тем для двусторонних переговоров, не сообщалось. Но известно, что премьер Эстонии встречалась и с главой финского правительства Орпо, и с президентом Ниинистё.

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