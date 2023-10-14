"По ночам оно шептало ему адские вещи". Мужчина с еще одним лицом на затылке

Эдвард Мордейк - известный и как Эдвард Мордрейк - живший в XIX веке англичанин, родившийся с еще одним лицом на затылке, которое могло шептать, смеяться и плакать. По ночам это лицо шептало Мордейку вещи, "которые можно бы было говорить только в аду", поэтому свою мучительную жизнь Мордейк закончил самоубийством. По крайней мере так гласит легенда...
8 декабря 1895 года газета Boston Sunday Post опубликовала статью под названием The Wonders of Modern Science, в которую были включены сообщения общества Royal Scientific Society о различных чудаках. Список чудаков якобы создали британские ученые, и в него были включены русалочка, ужасный человек-краб и печально известный Эдвард Мордейк - человек с двумя лицами.