С приближением премьеры новой эпической исторической драмы Хоакина Феникса "Наполеон" нам показалось интересным взглянуть детальнее на частную жизнь легенды Франции. Наполеон, французский Александр Македонский, один из лучших военачальников всех времен, несмотря на - прости, Бонапарт, - маленький пенис, на самом деле жил довольно яркой сексуальной жизнью". "Каждый раз, когда кто-то говорит мне, что история скучна, я показываю половой член Наполеона", - отмечает автор нескольких исторических книг Тони Перротте. И с этим нельзя не согласиться, ведь пенис Наполеона уже почти два столетия является предметом слухов и вызывает интерес. Время узнать, что произошло с ним после смерти Наполеона и почему он по-прежнему "бродит по свету".