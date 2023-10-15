Тайна на протяжении двух столетий: афера с отрезанным половым членом Наполеона

С приближением премьеры новой эпической исторической драмы Хоакина Феникса "Наполеон" нам показалось интересным взглянуть детальнее на частную жизнь легенды Франции. Наполеон, французский Александр Македонский, один из лучших военачальников всех времен, несмотря на - прости, Бонапарт, - маленький пенис, на самом деле жил довольно яркой сексуальной жизнью". "Каждый раз, когда кто-то говорит мне, что история скучна, я показываю половой член Наполеона", - отмечает автор нескольких исторических книг Тони Перротте. И с этим нельзя не согласиться, ведь пенис Наполеона уже почти два столетия является предметом слухов и вызывает интерес. Время узнать, что произошло с ним после смерти Наполеона и почему он по-прежнему "бродит по свету".
"Это действительно интересует людей", - говорит Тони Перротте, добавляя, что знает об интимной части тела императора Франции больше, чем, возможно, кому-либо было бы полезно знать. Тони исследовал жизнь Наполеона и написал книгу Napoleon's Privates: 2,500 Years of History Unzipped.
"Это своего рода символ всего, что можно обозначить словом "интересное" в истории, - говорит Перротте. - Потому что в этой истории о пенисе великого полководца в какой-то мере сочетаются любовь и смерть, секс, трагедия и фарс".
Почему Наполеон потерял свою мужскую гордость?
После поражения в битве при Ватерлоо Наполеон был сослан в изгнание на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где в 1821 году скончался в возрасте 51 года.