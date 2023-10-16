Фото и видео ⟩ Необычная картина на литовско-белорусской границе: брошенные машины и велосипеды

Ближе к пропускному пункту образовалась основательная очередь из автомобилей, которая тянется на несколько километров. На самом пункте несколько автомобилей ждут проверки. Впрочем, машины - не единственное, что здесь оставили - на обочине валяются велосипеды. Оказывается, они брошены здесь намеренно и создают проблемы.

Начальник пропускного пункта Друскининкай Андрюс Белоручкинас пояснил порталу 15min, почему так происходит. "Видите ли, в этом году по всему Евросоюза был установлен запрет на различные транспортные средства. Как и в Литве. В Беларуси и России этих запретов не существует".