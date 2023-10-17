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"Живут за счет других": многодетная семья разнесла квартиру и осталась должна значительную сумму
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Evija Hauka
, TVNET žurnāliste
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Пост Гатиса о "нечестных и бесстыдных арендаторах", дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считают, что в сказанном Гатисом* "так много лжи", а больше всего ее ранит то, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу, и они не единственные - в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны вынуждены переезжать из одной съемной квартиры в другую.

"Если бы у меня на счету был миллион - черт с ними, но из-за их низменных и нечестных действий мы меньше можем позволить себе купить что-то детям. Почему их дети важнее моих?"

По словам Гатиса, он предал огласке этот печальный опыт, поскольку у него сложилось впечатление, что семья, с которой он имел дело, не просто переоценила свои возможности по аренде жилья, а "поняла, что им это сойдет с рук, и стала вести такой образ жизни - жить в одном месте, не платить, свинячить, а потом снимать жилье в другом месте".

Бывшие жильцы считают, что их семью оболгали и агрессивно выселены как раз перед началом учебного года, когда дети должны готовиться к школе.

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