"Живут за счет других": многодетная семья разнесла квартиру и осталась должна значительную сумму

Пост Гатиса о "нечестных и бесстыдных арендаторах", дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считают, что в сказанном Гатисом* "так много лжи", а больше всего ее ранит то, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу, и они не единственные - в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны вынуждены переезжать из одной съемной квартиры в другую.