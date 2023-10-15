Фото ⟩ Как живет самая известная жертва похищения в мире, которую годами держали в подвале?

2 марта 1998 года десятилетняя Наташа Кампуш, как обычно, вышла из своего дома в венском районе Донауштадт, чтобы отправиться в школу. Ей не очень хотелось идти в школу, так как каникулы только что закончились и она все еще находилась под впечатлением от летнего отдыха с отцом в Венгрии, пишет Naine. Ее родители были в разводе, и Наташа проводила время с каждым из них по отдельности. После каникул жизнь вернулась в обычное русло: учеба, работа по дому - все как обычно.