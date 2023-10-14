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Новая "игра"? В Эстонии дети ложатся в темноте на дорогу перед машинами

Айвар Ояперв rus.postimees.ee
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Автомобиль. Фото иллюстративное.
Автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Rein Säinas

Подростки Хулья (населенный пункт в Эстонии) начали играть в опасную для жизни и глупую игру: одетые в темную одежду, в сумерках они ложатся на шоссе и вскакивают только в последний момент, когда приближается машина. "Игра" происходит у автобусной остановки в поселке Хулья волости Кадрина, и хотя дорога там освещена, водители могут не заметить лежащих на дороге детей, сообщает Rus.Postimees.

В четверг, 28 сентября, один из проезжавших там водителей, остановил машину и попытался призвать ребят к порядку, но вместо этого получил угрозу от молодого человека лет 12: его нельзя снимать, он вызовет полицию! "Этот молодой человек был очень высокомерным и обещал напустить на меня полицию. Они не считают себя глупыми, - рассказал Virumaa Teataja водитель. - Мальчик, похоже, очень хорошо знал свои "права" , так как сразу начал обвинять меня в том, что я его снимаю, не имея на это права, потому что он несовершеннолетний. Я посоветовал ему вызвать полицию, он промолчал".

Полицию вызвали, но сделал это не смелый ребенок. Сотрудник полиции Мартин Микола подтвердил, что информатором был сам водитель, ставший свидетелем глупого поступка детей. "Один из детей уже известен полиции, и мы пытаемся выяснить, что побудило их ложиться на дорогу, - сказал Микола. - Мы всегда просим сообщать в полицию о случаях, когда чья-то жизнь или здоровье подвергаются опасности. Мы также просим родителей следить за занятиями своих детей и вести с ними беседы об опасности таких поступков".

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