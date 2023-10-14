Новая "игра"? В Эстонии дети ложатся в темноте на дорогу перед машинами

В четверг, 28 сентября, один из проезжавших там водителей, остановил машину и попытался призвать ребят к порядку, но вместо этого получил угрозу от молодого человека лет 12: его нельзя снимать, он вызовет полицию! "Этот молодой человек был очень высокомерным и обещал напустить на меня полицию. Они не считают себя глупыми, - рассказал Virumaa Teataja водитель. - Мальчик, похоже, очень хорошо знал свои "права" , так как сразу начал обвинять меня в том, что я его снимаю, не имея на это права, потому что он несовершеннолетний. Я посоветовал ему вызвать полицию, он промолчал".