Человек, который нужен каждой невесте: Валерия о тонкостях организации свадеб

"В этой профессии очень важно умение общаться с людьми. Мне кажется, очень важно уметь располагать клиента к себе, потому что свадебный организатор должен понимать все пожелания пары. Нужно создать дружелюбную атмосферу и быть позитивным, открытым, общительным, чтобы они понимали, что они могут тебе довериться, так как свадьба - это самый важный день в их жизни", - считает организатор.

"В день свадьбы иногда происходит такое, что просто невозможно предугадать. Выключается электричество или какой-то гость что-то скажет неприятное. Например, этим летом я организовала самую дорогую свадьбу этого сезона. Каждая свадьба - это ответственность. Но когда бюджет огромный - это еще большая ответственность. Невеста очень хотела церемонию на улице, и мы уже все установили - кресла, украшения, цветы. Все красиво было украшено. Оставалось 2 часа до церемонии. Прогноз погоды отличный. И вдруг начинается ливень. Мы быстро все переносим внутрь. Вся команда промокла до ниточки. И снова выглядывает солнце. У нас остается полтора часа или час до церемонии. И мы все вынесли обратно. Уже начали гости съезжаться, и опять начинается ливень, которого не было в прогнозе. Не просто ливень, а ураган. Ветер начал сносить украшения. Мы снова все собираем и заносим внутрь. У нас был запасной план. У нас был еще один зал, мы его быстро украсили. Приехала расстроенная невеста, так как она понимала, что церемонии на улице не будет, но когда она увидела украшенный зал, она расслабилась. В такие моменты я понимаю, что сейчас можно либо пойти куда-нибудь поплакать, либо взять себя в руки и решать эту ситуацию. Здесь нужен холодный рассудок", - говорит она.