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Человек, который нужен каждой невесте: Валерия о тонкостях организации свадеб

Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с RUS Klik она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию. 

Кто может стать свадебным организатором?

Для профессии организатора свадеб не нужно высшее образование, считает эксперт. При этом она отмечает, что высшее образование в сфере культурного менеджмента может быть хорошей базой. Валерия добавляет, что для этой профессии достаточно пройти качественные и углубленные курсы.

Специалист перечисляет несколько качеств, которыми должен обладать свадебный организатор.

"В этой профессии очень важно умение общаться с людьми. Мне кажется, очень важно уметь располагать клиента к себе, потому что свадебный организатор должен понимать все пожелания пары. Нужно создать дружелюбную атмосферу и быть позитивным, открытым, общительным, чтобы они понимали, что они могут тебе довериться, так как свадьба - это самый важный день в их жизни", - считает организатор.

Также для работы в организации свадеб важны пунктуальность и умение подстраиваться под клиента: "Я всегда говорю, что это не мой праздник, это ваш праздник. И поэтому даже если что-то не совсем сходится с моим мнением, то я обычно подстраиваюсь".

Еще одним ключевым качеством Валерия называет стрессоустойчивость.

"В день свадьбы иногда происходит такое, что просто невозможно предугадать. Выключается электричество или какой-то гость что-то скажет неприятное. Например, этим летом я организовала самую дорогую свадьбу этого сезона. Каждая свадьба - это ответственность. Но когда бюджет огромный - это еще большая ответственность. Невеста очень хотела церемонию на улице, и мы уже все установили - кресла, украшения, цветы. Все красиво было украшено. Оставалось 2 часа до церемонии. Прогноз погоды отличный. И вдруг начинается ливень. Мы быстро все переносим внутрь. Вся команда промокла до ниточки. И снова выглядывает солнце. У нас остается полтора часа или час до церемонии. И мы все вынесли обратно. Уже начали гости съезжаться, и опять начинается ливень, которого не было в прогнозе. Не просто ливень, а ураган. Ветер начал сносить украшения. Мы снова все собираем и заносим внутрь. У нас был запасной план. У нас был еще один зал, мы его быстро украсили. Приехала расстроенная невеста, так как она понимала, что церемонии на улице не будет, но когда она увидела украшенный зал, она расслабилась. В такие моменты я понимаю, что сейчас можно либо пойти куда-нибудь поплакать, либо взять себя в руки и решать эту ситуацию. Здесь нужен холодный рассудок", - говорит она.

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