Человек, который нужен каждой невесте: Валерия о тонкостях организации свадеб

"До церемонии около часа. Гости уже начали собираться, и вдруг начинается сильный ливень, которого не было в прогнозе. Я и команда промокли до ниточки. Ветер начал разносить украшения. В такие моменты я понимаю, что могу пойти поплакать куда-то в угол или взять себя в руки и решать эту ситуацию", - рассказывает свадебный организатор Валерия Гриднева из Лиепаи. В разговоре с RUS Klik она поделилась, что важно при организации свадеб, с какими трудностями можно столкнуться в процессе и как освоить эту профессию.
Кто может стать свадебным организатором?
Для профессии организатора свадеб не нужно высшее образование, считает эксперт. При этом она отмечает, что высшее образование в сфере культурного менеджмента может быть хорошей базой. Валерия добавляет, что для этой профессии достаточно пройти качественные и углубленные курсы.
Специалист перечисляет несколько качеств, которыми должен обладать свадебный организатор.
"В этой профессии очень важно умение общаться с людьми. Мне кажется, очень важно уметь располагать клиента к себе, потому что свадебный организатор должен понимать все пожелания пары. Нужно создать дружелюбную атмосферу и быть позитивным, открытым, общительным, чтобы они понимали, что они могут тебе довериться, так как свадьба - это самый важный день в их жизни", - считает организатор.
Также для работы в организации свадеб важны пунктуальность и умение подстраиваться под клиента: "Я всегда говорю, что это не мой праздник, это ваш праздник. И поэтому даже если что-то не совсем сходится с моим мнением, то я обычно подстраиваюсь".
Еще одним ключевым качеством Валерия называет стрессоустойчивость.