Как россияне чуть не оккупировали Киев и когда Россия снова сможет напасть на соседа

Ушедший с должности после пяти лет работы начальник разведки Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг впервые представляет детальный отчет о том, как началось полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году и что было известно до этого, пишет литовское издание 15min.
Утро 24 февраля 2022 года. С момента, когда российский диктатор Владимир Путин сообщил о "специальной военной операции" против Украины, прошло примерно 10 часов, но боевые действия уже опасно приблизились к Киеву. Российские войска пытались взять под контроль аэропорт в Гостомеле, который находится совсем недалеко от столицы России. С расположенной в 130 километрах базы в Беларуси текли колонны танков и другая тяжелая техника, писало российское независимое издание The Insider.