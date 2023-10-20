Как россияне чуть не оккупировали Киев и когда Россия снова сможет напасть на соседа

Утро 24 февраля 2022 года. С момента, когда российский диктатор Владимир Путин сообщил о "специальной военной операции" против Украины, прошло примерно 10 часов, но боевые действия уже опасно приблизились к Киеву. Российские войска пытались взять под контроль аэропорт в Гостомеле, который находится совсем недалеко от столицы России. С расположенной в 130 километрах базы в Беларуси текли колонны танков и другая тяжелая техника, писало российское независимое издание The Insider.

Примерно в 800 километрах на север от Гостомеля, в Пскове, в России, на авиабазе Кресты, 18 транспортных самолетов Ил-76 завели двигатели и направились на взлетную полосу. В самолетах собрались, возможно, лучшие десантники России из 76-й дивизии ВДВ. Тысячи севших в самолеты элитных военнослужащих были прекрасно подготовлены, большая часть из них были опытными бойцами, которые принимали участие в Первой и Второй чеченских войнах. Их целью было прилететь в Киев и перенять контроль над руководством Украиной.