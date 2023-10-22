Чем мы обязаны своим родителям и каковы самые частые ошибки детей? Отвечает психотерапевт

"Моя мать постоянно упрекает меня в том, что, пока я училась, она меня кормила бесплатно. Но на самом деле, когда я еще жила дома, я ухаживала за бабушкой до ее смерти и пахала как лошадь - стригла кусты, следила за деревьями, копала картошку, сеяла газон, сажала растения... Покидая дом матери, я оставила ей 2000 EUR.

Многие годы вместе с мужем мы помогали ей - ухаживали за двором, приводили в порядок гараж, помогали деньгами на отопление и т. д. Но она все равно считает, что я ей должна, потому что, когда я училась, она меня кормила, не требуя за это платы...

Суть всех упреков в том, что у меня не было права строить свою жизнь, пока я не устроила ее. Думаю, есть и другие люди, которые боятся своей матери и ее постоянных упреков. Я сама уже не знаю, как с этим справиться".

Почему взрослая женщина манипулирует чувствами дочери и не позволяет ей жить своей жизнью?