Могильный детектив ⟩ Кто в бурю поджег Большое кладбище в Алуксне?

Серьезно. В Алуксне из Риги мы выехали днем, когда ураган еще не разрушил почти Верманский сад и Большое кладбище, но ревел и рычал, как Одиссей, возвращавшийся в Итаку после Троянской войны. Бурю, как известно, сопровождал сильный дождь, сменявшийся градом и короткими, но регулярными моментами покоя. И еще было так холодно... Прекрасная погодка, чтобы пойти на вечер свечей на Большое кладбище в Алуксне - в трех часах езды от Риги.

Художник и снайпер, винтовка которого - фотоаппарат, Янка очень грустен и несчастлив из-за, что я требую от него ехать на какое-то кладбище. Ветер так и тащит машину в канаву. Для Янки это никакая не увеселительная поездка. Единственное, что его подбадривает, это скорый визит в Музей библии Эрнста Глика и осмотр дубов, посаженных самим Гликом (1652-1705). Без этих радостей я бы не смог его загнать так далеко и в такую погоду.