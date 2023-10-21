Сб, 21.10.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов
Могильный детектив ⟩ Кто в бурю поджег Большое кладбище в Алуксне?
Вечер свечей на Большом кладбище в Алуксне Фото: Jānis Škapars/TVNET
Rolands Virks Jānis Škapars
,
Facebook LinkedIn X Whatsapp

За окном бушует ураган, объявлено оранжевое или какое-то там коричневое предупреждение, дождь чередуется с градом, верхушки деревьев клонятся к земле, ветки обрываются и падают на голову, холод пробирает до костей, кругом темнота - холодный, человеконенавистнический октябрь. В это время жители Алуксне: "Так, бери свечи, зови детей и бабушку, нужно идти на вечер свечей на кладбище! Вперед, команда!".

Серьезно. В Алуксне из Риги мы выехали днем, когда ураган еще не разрушил почти Верманский сад и Большое кладбище, но ревел и рычал, как Одиссей, возвращавшийся в Итаку после Троянской войны. Бурю, как известно, сопровождал сильный дождь, сменявшийся градом и короткими, но регулярными моментами покоя. И еще было так холодно... Прекрасная погодка, чтобы пойти на вечер свечей на Большое кладбище в Алуксне - в трех часах езды от Риги.

Художник и снайпер, винтовка которого - фотоаппарат, Янка очень грустен и несчастлив из-за, что я требую от него ехать на какое-то кладбище. Ветер так и тащит машину в канаву. Для Янки это никакая не увеселительная поездка. Единственное, что его подбадривает, это скорый визит в Музей библии Эрнста Глика и осмотр дубов, посаженных самим Гликом (1652-1705). Без этих радостей я бы не смог его загнать так далеко и в такую погоду.

Facebook LinkedIn X Whatsapp

Ключевые слова

Наверх