Могильный детектив ⟩ Кто в бурю поджег Большое кладбище в Алуксне?

За окном бушует ураган, объявлено оранжевое или какое-то там коричневое предупреждение, дождь чередуется с градом, верхушки деревьев клонятся к земле, ветки обрываются и падают на голову, холод пробирает до костей, кругом темнота - холодный, человеконенавистнический октябрь. В это время жители Алуксне: "Так, бери свечи, зови детей и бабушку, нужно идти на вечер свечей на кладбище! Вперед, команда!".
Серьезно. В Алуксне из Риги мы выехали днем, когда ураган еще не разрушил почти Верманский сад и Большое кладбище, но ревел и рычал, как Одиссей, возвращавшийся в Итаку после Троянской войны. Бурю, как известно, сопровождал сильный дождь, сменявшийся градом и короткими, но регулярными моментами покоя. И еще было так холодно... Прекрасная погодка, чтобы пойти на вечер свечей на Большое кладбище в Алуксне - в трех часах езды от Риги.