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Мать маленького Сандиса умерла через 12 дней после родов. Как это возможно и кто за это ответит?
Фото: Jānis Škapars / TVNET GRUPA
Apollo.lv Ieva Raiskuma
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Почему через 12 дней после родов умерла жена Виктора, мать новорожденного мальчика Сандиса и двух девочек? Вопросов очень много. Есть также вопрос, который Виктор хотел бы задать всем задействованным: можете ли вы спать спокойно по ночам?

Но это не все. Начато расследование. "Мы не будем молчать", - говорит Виктор, гладя сына по щеке. Он постоянно находится рядом с сыном, пока не доверяет ни одной няне. "Еще слишком маленький".

​Похороны жены Виктор помнит как в тумане. "До сих пор не могу уложить это в голове", - говорит он. Прожив вместе с женой семь лет, в семье выросли и две дочери. Рождение на свет Сандиса было долгожданным.

Сандис родился 23 июля в Резекненской больнице. В этой же больнице 4 августа скончалась мать Сандиса.

​Что происходило между 23 июля и 4 августа? Почему должна была умереть молодая женщина, мать троих детей, не имеющая проблем со здоровьем? Виктор хочет знать ответы.

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