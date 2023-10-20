Мать маленького Сандиса умерла через 12 дней после родов. Как это возможно и кто за это ответит?

Но это не все. Начато расследование. "Мы не будем молчать", - говорит Виктор, гладя сына по щеке. Он постоянно находится рядом с сыном, пока не доверяет ни одной няне. "Еще слишком маленький".

​Похороны жены Виктор помнит как в тумане. "До сих пор не могу уложить это в голове", - говорит он. Прожив вместе с женой семь лет, в семье выросли и две дочери. Рождение на свет Сандиса было долгожданным.

Сандис родился 23 июля в Резекненской больнице. В этой же больнице 4 августа скончалась мать Сандиса.