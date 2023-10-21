"Такие аккаунты создаются не только в Ляэне-Вирумаа (уезд в северо-восточной Эстонии, - прим. ред.), но и по всей стране. К сожалению, похоже, что это растущая тенденция, которой следуют молодые люди", - говорит сотрудница эстонской веб-полиции Геттер Кангур, рассказывая об аккаунтах TikTok, где размещаются фотографии местных школьных учителей без их согласия. Исполняющий обязанности директора школы города Кейла признает, что они также общаются с полицией, пишет Rus.Postimees.
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"Страх и ужас нашей школы": эстонских учителей выставили на "доску позора" в TikTok. Полиция против
26 сентября пользователь TikTok разместил первое видео под названием "Страх и ужас школы Кейла". На сегодняшний день в аккаунте размещено четыре видеоролика, самый популярный из которых посмотрели более 21 000 раз. В ролике показана учительница русского языка. В комментариях обсуждается, страшный это учитель или нет. "Мне стало страшно, когда я ее увидел", - комментирует один пользователь.