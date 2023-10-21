"Страх и ужас нашей школы": эстонских учителей выставили на "доску позора" в TikTok. Полиция против

"Такие аккаунты создаются не только в Ляэне-Вирумаа (уезд в северо-восточной Эстонии, - прим. ред.), но и по всей стране. К сожалению, похоже, что это растущая тенденция, которой следуют молодые люди", - говорит сотрудница эстонской веб-полиции Геттер Кангур, рассказывая об аккаунтах TikTok, где размещаются фотографии местных школьных учителей без их согласия. Исполняющий обязанности директора школы города Кейла признает, что они также общаются с полицией, пишет Rus.Postimees.