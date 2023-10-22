Как китайская компания объясняет присутствие своего судна вблизи места утечки газопровода Эстония - Финляндия?

Сотрудник китайской судоходной компании подтвердил Helsingin Sanomat (HS), что в ночь прорыва газовой трубы с судном не произошло ничего необычного, а также в пятницу им еще ничего не было известно о расследовании финнов.

8 октября грузовое судно Newnew Polar Bear китайской судоходной компании Newnew Shipping было над газопроводом Balticconnector, который проходит по дну Финского залива, как раз в тот момент, когда Норвежский сейсмологический институт зафиксировал толчки в море. Через некоторое время судно также прошло район, где был обнаружен обрыв кабеля связи между Эстонией и Финляндией.