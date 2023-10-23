Ужесточение правил самой популярной в мире социальной сети вызывает в мире все большее недоумение - почему некоторые вполне разумные комментарии и пристойные фотографии стали неприемлимыми и подвергаются удалению? Сама соцсеть также никому ничего не объясняет. В вопросе разбиралось эстонское издание Rus.Postimees.
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Ваш аккаунт заблокирован: почему Facebook начал беспощадно атаковать собственных пользователей?
Мартину Хельме заткнули рот.
"Март Вырклаэв наконец-то показал общественности..." гласит начало его критического в отношении налога на автомобили комментария, опубликованного в Facebook в начале прошлой недели. Больше одна из мощнейших в мире социальных сетей, которой ежемесячно пользуются около трех миллиардов человек, не позволит ему высказать свое мнение.