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Ваш аккаунт заблокирован: почему Facebook начал беспощадно атаковать собственных пользователей?

Прийт Пуллеритс
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Facebook удалил публикации Мартина Хельме, председателя EKRE, Кармен Йоллер (Партия реформ), семейного врача и депутата парламента, а также Хейли Сибритс, руководителя Postimees Nädal.
Facebook удалил публикации Мартина Хельме, председателя EKRE, Кармен Йоллер (Партия реформ), семейного врача и депутата парламента, а также Хейли Сибритс, руководителя Postimees Nädal. Фото: Schutterstock/ekraanitõmmis

Ужесточение правил самой популярной в мире социальной сети вызывает в мире все большее недоумение - почему некоторые вполне разумные комментарии и пристойные фотографии стали неприемлимыми и подвергаются удалению? Сама соцсеть также никому ничего не объясняет. В вопросе разбиралось эстонское издание Rus.Postimees.

Мартину Хельме заткнули рот.

"Март Вырклаэв наконец-то показал общественности..." гласит начало его критического в отношении налога на автомобили комментария, опубликованного в Facebook в начале прошлой недели. Больше одна из мощнейших в мире социальных сетей, которой ежемесячно пользуются около трех миллиардов человек, не позволит ему высказать свое мнение.

"Мы удалили вашу публикацию", - сообщил Facebook Хельме в начале недели.

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