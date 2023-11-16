Саша из Риги о музыке, встрече с Брежневой и долгожданном концерте

"Первая песня - это всегда мандраж, а потом я начинаю кайфовать..." - говорит 32-летняя Александра Кокорина. Легкость, яркость, взрыв эмоций и лучезарная улыбка - пожалуй, это те вещи, которые всегда сопровождают девушку как в жизни, так и на сцене.
О таком сценическом опыте, как у Александры Кокориной, а проще - Саши, можно только мечтать. Ее музыкальный путь начался в 8-м классе с конкурса талантов, а продолжился всевозможными фестивалями, сценами разного масштаба и настоящей рок-н-ролльной жизнью в роли вокалистки группы Baltic Beach Band. А потом, как говорит Саша, она замолчала на время и стала писать свой сольный альбом вместе с продюсером и битмейкером Анатолием Ширяевым.
Иногда этот безумный калейдоскоп рок-музыки замедлялся, вставал на паузу, но никогда не прекращался. Ведь самое главное для рыжеволосой красавицы - это дарить хорошее настроение...
В 2023 году произошло триумфальное возвращение Саши на сцену - началось оно с телевизионного реалити-шоу "Хит за 300 минут", встречи с Верой Брежневой, съемки клипа и долгожданного концерта, который пройдет 25 ноября в LASKA V21.
Саша обещает новый состав, премьеру клипа, зажигательную музыку и хорошее настроение!
Но вспомним, с чего же все начиналось...
Видео: Baltic Beach Band
Рэп-баттлы и R'n'B
В 8-м классе Саша рискнула и приняла участие в конкурсе талантов. Она даже заняла какое-то место, но, с ее слов, все вышло случайно. После 15-летнюю Сашу заметили ребята, которые делали хип-хоп-музыку, и пригласили в музыкальную студию, чтобы она записала им припев для трека на рэп-баттл. Прошло 2-3 года, и она уже полноценно втянулась в местную рэп-тусовку и освоилась.
Потихоньку, вдохновившись рэп-баттлами, Саша начала писать свои песни. Так, при поддержке новых знакомых в 18 лет свет увидел первый EP из четырех песен в стиле R'n'B.
Фестивали и Baltic Beach Band