Саша из Риги о музыке, встрече с Брежневой и долгожданном концерте

О таком сценическом опыте, как у Александры Кокориной, а проще - Саши, можно только мечтать. Ее музыкальный путь начался в 8-м классе с конкурса талантов, а продолжился всевозможными фестивалями, сценами разного масштаба и настоящей рок-н-ролльной жизнью в роли вокалистки группы Baltic Beach Band. А потом, как говорит Саша, она замолчала на время и стала писать свой сольный альбом вместе с продюсером и битмейкером Анатолием Ширяевым.

Иногда этот безумный калейдоскоп рок-музыки замедлялся, вставал на паузу, но никогда не прекращался. Ведь самое главное для рыжеволосой красавицы - это дарить хорошее настроение...

В 2023 году произошло триумфальное возвращение Саши на сцену - началось оно с телевизионного реалити-шоу "Хит за 300 минут", встречи с Верой Брежневой, съемки клипа и долгожданного концерта, который пройдет 25 ноября в LASKA V21.

Саша обещает новый состав, премьеру клипа, зажигательную музыку и хорошее настроение!

Но вспомним, с чего же все начиналось...