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"Никакого риска": жителям Эстонии предлагают разбогатеть на обмане банка

София Солдатенко rus.postimees.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В последнее время жителям Эстонии стали приходить сообщения с заманчивым предложением: обмануть банк и без особого труда получить на свой счет миллионы евро. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Мошенница связывается с потенциальной жертвой через личные сообщения в Facebook и представляется сотрудницей турецкого банка Фюсун Тюмшаваш. Отметим сразу, что дама с таким именем действительно существует и на самом деле является топ-менеджером одного из ведущих банков Турции, но к этим сообщениям отношения не имеет - просто преступники воспользовались ее личностью и фотографиями, чтобы втереться в доверие к наивным людям.

Многим, вероятно, знакома схема обмана, когда у человека вдруг находится богатый одинокий дальний родственник, который умер и оставил огромное наследство. Видимо, люди перестали верить в богатую родню, поэтому мошенникам пришлось вносить коррективы в проверенную годами схему.

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