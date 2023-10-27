"Никакого риска": жителям Эстонии предлагают разбогатеть на обмане банка

Мошенница связывается с потенциальной жертвой через личные сообщения в Facebook и представляется сотрудницей турецкого банка Фюсун Тюмшаваш. Отметим сразу, что дама с таким именем действительно существует и на самом деле является топ-менеджером одного из ведущих банков Турции, но к этим сообщениям отношения не имеет - просто преступники воспользовались ее личностью и фотографиями, чтобы втереться в доверие к наивным людям.