"Смерть дала толчок": Вова, нашедший вдохновение во дворах Иманты

35-летний Владимир Родионов (Вова) на сцене - это человек с яркой и выразительной внешностью. Он неизменно привлекает внимание окружающих. В его образе можно найти всю классическую атрибутику панк-стиля: красный гребень на голове, черные штаны, шипы, кожаная куртка или жилет с логотипом музыкального коллектива.

"Мы не ищем легких путей", - часто в разговоре повторяет Вова. С музыкальным коллективом O'Morales они выбрали уникальный для Латвии музыкальный стиль - сайкоби́лли. С ним они покорили почти все крупные площадки нашей страны, а 27 октября в клубе Republika устраивают собственный сайкоби́лли-фестиваль, посвященный Хэллоуину.

Трудный путь, о котором он повторяет, частично выражается в инструментах, на которых играет Вова. В Thrillybus это бас-гитара, которая досталась ему от покойного брата. Он заботливо довел ее до ума и сделал частью шоу, как и свой образ в этой группе - Вова всегда выступает в традиционном головном уборе индейцев - роуче. В противовес этому у него есть еще одно альтер эго - образ панка с красным гребнем и черным контрабасом в O'Morales.

Вова невероятно внимателен к деталям. Будь то внешний вид или музыкальная композиция. Он из тех артистов, кто экспрессивен и правдив на сцене. Если первые аккорды не задались, он может издать нечто подобное...