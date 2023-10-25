4 сентября этого года Земгальский районный суд в Огре огласил приговор по уголовному делу, возбужденному против двух лауреатов премии "Гордость Латвии" (Latvijas Lepnums) 2015 года - Сандры и Яниса. В приговоре говорится, что с 2007 года Сандра систематически причиняла физические и эмоциональные страдания детям, а Янис на протяжении нескольких лет насиловал и сексуально использовал приемных дочерей. У того, что произошло, есть много аспектов. Нам удалось лично встретиться с Сандрой, которая рассказала свою версию.