Как живет бывший тюремный поселок в Эстонии

Поселок Румму, расположенный в 43 километрах от Таллинна, с каждым годом становится все популярней не только у туристов, интересующихся музеем-тюрьмой и знаменитым карьером, но и у инвесторов. После административной реформы 2017 года, в ходе которой поселок вошел в состав волости Ляэне-Харью, цены на недвижимость постоянно растут. Настоящее и будущее некогда тюремного поселка в репортаже эстонского издания Rus.Postimees.