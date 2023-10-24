Как живет бывший тюремный поселок в Эстонии

Поселок Румму, расположенный в 43 километрах от Таллинна, с каждым годом становится все популярней не только у туристов, интересующихся музеем-тюрьмой и знаменитым карьером, но и у инвесторов. После административной реформы 2017 года, в ходе которой поселок вошел в состав волости Ляэне-Харью, цены на недвижимость постоянно растут. Настоящее и будущее некогда тюремного поселка в репортаже эстонского издания Rus.Postimees.
Старожила Румму Юрия я встречаю отдыхающим около подъезда типичного многоквартирного дома. Заметив у меня в руках камеру и пресс-карту на груди, он указывает на начинающийся ремонт. В соседнем от него подъезде просело крыльцо, картина начинающихся строительных работ типична: мешки цемента, кирпичи, новая железная дверь.