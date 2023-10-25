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В России снесли мемориал эстонскому командующему и другим жертвам советских репрессий

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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Мемориал.
Мемориал. Фото: Ilja Astapov

На прошлой неделе на Князь-Владимирском кладбище в российском городе Владимире был снесен мемориал жертвам советских репрессий, включавший в себя мемориальную доску, посвященную многолетнему главнокомандующему эстонскими войсками до Второй мировой войны Йохану Лайдонеру, пишет Rus.Postimees.

Мемориальная доска Лайдонеру, созданная скульптором Мати Кармином, была установлена у ворот кладбища во Владимире по соглашению между Эстонией и Россией в 1999 году. История создания мемориала довольно разносторонняя. В 2005 году Игорь Таро писал в Õhtuleht, что мемориальная доска находится в подвале обычного жилого дома в хранилище Центра краеведения.

"Как и до 1999 года, во Владимире нет ни одного общественного мемориала в память о репрессиях и предсмертных страданиях Йохана Лайдонера. Мемориальной доски, открытой шесть лет назад на воротах кладбища, больше нет. В 2001 году местные власти обосновали снятие мемориальной доски тем, что арка ворот находится на ремонте. Ремонт затянулся, и, хотя новая арка уже готова, места для мемориальной доски больше нет", - писал Таро.

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