После того как финские журналисты на примере ввоза дорогих автомобилей доказали, что Россия обходит европейские санкции, а экономист из Казахстана объяснил нам, насколько просто делать это именно через Центральную Азию, несмотря на все санкционные пакеты, Rus.Postimees присмотрелся к цифрам, которые фиксируют экспорт и реэкспорт из Эстонии в этот регион Евразии.
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Россия продолжает обходить санкции через Эстонию? Как растет экспорт в бывшие республики СССР
В начале октября журналисты финского издания Yle выяснили, что Россия получает из ЕС люксовые автомобили, которые запрещено продавать в РФ. Коллеги узнали о перевозке автомобилей Lexus из Германии в сторону финско-российской границы и смогли прикрепить к ним GPS-датчики. Вместо Казахстана машины оказались в автосалоне в российском Томске. Попав на территорию России в качестве транзитного груза, автомобили там и осели.