Россия продолжает обходить санкции через Эстонию? Как растет экспорт в бывшие республики СССР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) ждут, когда президент России что-то посчитает на пальцах. Россия, 7 октября 2023 года. Казахстан и Узбекистан - страны с самыми высоким показателем роста экспорта из Эстонии в 2023 году. Эксперты не сомневаются, что значительная часть этого экспорта оседает в РФ.

После того как финские журналисты на примере ввоза дорогих автомобилей доказали, что Россия обходит европейские санкции, а экономист из Казахстана объяснил нам, насколько просто делать это именно через Центральную Азию, несмотря на все санкционные пакеты, Rus.Postimees присмотрелся к цифрам, которые фиксируют экспорт и реэкспорт из Эстонии в этот регион Евразии.