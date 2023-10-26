Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
LAT
Искать
Для абонентов

Россия продолжает обходить санкции через Эстонию? Как растет экспорт в бывшие республики СССР

rus.postimees.ee
, ,
Facebook LinkedIn X Whatsapp
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) ждут, когда президент России что-то посчитает на пальцах. Россия, 7 октября 2023 года. Казахстан и Узбекистан - страны с самыми высоким показателем роста экспорта из Эстонии в 2023 году. Эксперты не сомневаются, что значительная часть этого экспорта оседает в РФ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) ждут, когда президент России что-то посчитает на пальцах. Россия, 7 октября 2023 года. Казахстан и Узбекистан - страны с самыми высоким показателем роста экспорта из Эстонии в 2023 году. Эксперты не сомневаются, что значительная часть этого экспорта оседает в РФ. Фото: IMAGO / SNA

После того как финские журналисты на примере ввоза дорогих автомобилей доказали, что Россия обходит европейские санкции, а экономист из Казахстана объяснил нам, насколько просто делать это именно через Центральную Азию, несмотря на все санкционные пакеты, Rus.Postimees присмотрелся к цифрам, которые фиксируют экспорт и реэкспорт из Эстонии в этот регион Евразии.

В начале октября журналисты финского издания Yle выяснили, что Россия получает из ЕС люксовые автомобили, которые запрещено продавать в РФ. Коллеги узнали о перевозке автомобилей Lexus из Германии в сторону финско-российской границы и смогли прикрепить к ним GPS-датчики. Вместо Казахстана машины оказались в автосалоне в российском Томске. Попав на территорию России в качестве транзитного груза, автомобили там и осели.

"Это не должно быть возможно. Мы все должны нести ответственность, усилить наш контроль и прекратить обход санкций", - цитировали тогда журналисты Yle министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

Facebook LinkedIn X Whatsapp

Ключевые слова

Наверх