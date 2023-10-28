Преступные схемы: как из карманов жителей Эстонии утекли 27 млн евро

По данным Союза банков Эстонии, только за первые девять месяцев 2023 года более 800 человек стали жертвами кибермошенничества и уже потеряли около пяти миллионов евро. С развитием искусственного интеллекта мошенники усовершенствовали свои схемы и уже атакуют граждан независимо от их языка, местожительства или образования. Rus.Postimees выяснил, какими методами пользуются преступники, и как защитить имущество и личные данные.